Учёные проанализировали 590 записей "разговоров" 28 взрослых африканских пингвинов.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что учёные обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью. Об этом сообщает газета The Independent.

Известно, что учёные во время исследования проанализировали 590 записей "разговоров" 28 взрослых африканских пингвинов. Как оказалось, беседы пингвинчиков подчиняются закону Зипфа и закону Менцерата.

Отмечается, что это первое доказательство того, что разговоры разных видов, которые не являются приматами, поддаются лингвистическим законам естественных языков.

Ранее мы сообщали о том, что ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться.

Видео:ЦНБ НАН Беларуси