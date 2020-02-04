Ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться

Во вторник, 4 февраля, стало известно, какой сигнал будильника влияет на пробуждение человека. Соответствующие исследования провели ученые из Мельбурнского королевского технологического университета.
Как оказалось, человек просыпается быстрее и чувствует бодрость при мелодичных звуках будильника. При этом ни громкость, ни продолжительность не влияют на качество.
В исследовании участвовали 50 человек.
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