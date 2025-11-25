В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме

Юноша связался с украинскими спецслужбами через мессенджер.

Российские силовые структуры задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ, а также официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. На данный момент известно, что молодой человек отправлен под стражу. Ему вменяется обвинение за покушение на террористический акт.

Федеральной службой безопасности на территории Калининградской области пресечена попытка террористического акта, который планировался при координации спецслужб Украины участником запрещенной в России террористической организации в отношении одного из православных храмов региона. УФСБ РФ по региону

В Следственном комитете России заметили, чо подросток 2008 года рождения был задержан сотрудниками местного управления ФСБ России 22 ноября около религиозного объекта. С собой у подозреваемого находились средства террора и мобильное устройство, используемое для переписки с украинским куратором.

В надзорном ведомстве заметили, что подросток через мессенджер Telegram вступил в переписку с вербовщиком запрещенной на территории нашей страны террористической организации, деятельность которой координируется украинскими спецслужбами. Несовершеннолетний сообщил иностранцам о своей готовности совершить теракт в одном из православных храмов ради поддержки политики киевского режима. Далее юноша провел разведку, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

Фото и видео: УФСБ по Калининградской области, Следственный комитет России, ЦОС ФСБ РФ