ФСБ показала видео ликвидации диверсантов в Алтайском крае

Мужчины были ликвидированы при задержании.

Двое местных жителей из Алтайского края готовили диверсию на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. Российские силовые структуры пояснили, что при задержании мужчины оказали сопротивление, поэтому были ликвидированы. Известно, что злоумышленники являлись членами запрещенной на территории России террористической организации. Установлено, что 22 ноября 2025 года на участке перегона между станциями "Алтайская" и "Бийск" подозреваемые пытались установить так называемое сбрасывающее устройство. Этот опасный предмет должен был нарушить интенсивность движения грузовых и пассажирских составов в регионе.

При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники отметили, что граждане России были завербованы через мессенджер Telegram для проведения диверсионно-террористической деятельности на территории страны за материальное вознаграждение. Злоумышленники заранее выбрали место подрыва и провели разведку территории. Следственный комитет России уточнил, что у погибших преступников обнаружилось нелегально приобретенное огнестрельное оружие. Ведется расследование по статьям 281, 317, 222 УК РФ. Речь идет о диверсии, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России