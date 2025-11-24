На Урале задержали этническую группу, похищавшую выплаты участников СВО

ФСБ и МВД совместно задержали семерых фигурантов уголовного дела.

Российске силовые структуры по Челябинской и Свердловской областей совместно с правоохранительными органами задержали членов организованной группы, похищавших выплаты участников специальной военной операции. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что в регионе был налажен криминальный бизнес по поиску кандидатов на службу и отправку бойцов в зоне СВО ради дальнейшего захвата выплат этих граждан. По факту произошедшего оперативники задержали семерых фигурантов расследования. В настоящее время аферисты находятся под стражей.

Преступники похищали в том числе денежные средства, положенные родственникам участников СВО в случае ранения или гибели военнослужащего. Сейчас ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Проведены обыски. У злоумышленников изъяты три автомобиля, порядка 60 мобильных устройств, банковские и сим-карты.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк