Полиция задержала лихача на "Ниве" без прав на дороге "Вологда-Новая Ладога"

Сотрудники ГИБДД Тихвинского района Ленобласти попытались остановить транспортное средство марки "Лада-2121" на участке трассы "Вологда-Новая Ладога" недалеко от 441-го км, однако водитель проигнорировал требование и начал скрываться, подвергнув опасности окружающих водителей и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Преследование беглеца сопровождалось использованием специальных сигналов, призванных привлечь внимание водителя и предупредить остальных участников движения о возникшей угрозе. Несмотря на предупреждения, автолюбитель продолжил игнорировать требования сотрудников правопорядка. Для принудительной остановки транспортного средства сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх, а затем по колёсам машины. После этого автомобиль остановился.

Водителем оказался ранее осуждённый 29-летний гражданин, проживающий в городе Пикалево, лишённый права управления транспортным средством два года назад. Применение служебного оружия не повлекло жертв среди гражданского населения и самих правоохранителей.

Мужчина задержан и привлечён к административной ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях, включая управление автомобилем без необходимых документов, нарушение ПДД, эксплуатацию неисправного транспорта и отказ подчиниться законному требованию сотрудника правоохранительных органов. Автовладельцу предстоит уплатить крупные штрафы и возможно провести некоторое время под административным арестом, кроме того, машина отправлена на спецстоянку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

