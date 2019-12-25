В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Его объем составляет один кубический микрометр.

В американском штате Калифорния создали самый маленький холодильник в мире. По внешнему виду он будет отличаться от привычной обычному пользователю техники.

Ученые рассказали, что технология охлаждения устройства состоит из термоэлектрических элементов. Благодаря разным температурам генерируется электрический ток. При этом происходит нагревание и охлаждение пластины. Данная система будет актуальна для использования в микросхемах компьютеров или в дата-центрах.

Напомним, что ранее специалистам удавалось создать устройство наподобие данного. Однако его размер значительно превышал аналог. Сейчас объем "холодильника" достигает одного кубического микрометра.

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