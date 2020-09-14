Самая тяжелая ситуация сохраняется в штатах Калифорния и Орегон.

На западе США продолжают гореть леса. Число жертв увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает Associated Press.

В Калифорнии погибли 22 человека, в Орегоне от пожаров умерли 10 местных жителей. Большинство из них скончались в последние несколько дней. Ещё один американец стал жертвой пожаров в Вашингтоне. В субботу появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп собрался в Калифорнию. Там он должен заслушать доклад местных властей о ситуации с лесными пожарами.

По данным Национального межведомственного пожарного центра зафиксировано 94 лесных пожара. Несколько из них побили рекорды по своей площади. Общая площадь возгорания составляет порядка 1,9 млн гектаров. В тушении лесных пожаров задействованы более 30 тыс. пожарных.

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Видео: YouTube / ARIRANG NEWS