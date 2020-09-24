Ученые анализируют меняющуюся тень у темной дыры.

Телескоп NASA Джеймс Уэбб исследует ядра сливающихся галактик. Об этом сообщили ученые в публикации для Astrophysical Journal. Исследователям пришлось поднять архивы наблюдений. Оказалось, что тень от черной дыры М87* меняется со временем. Зафиксировано, как она меняется и переливается.

Анализ данных показывает, что ориентация и тонкая структура кольца меняются со временем. Это дает первое представление о динамической структуре аккреционного потока, окружающего горизонт событий Томас Кричбаум, профессор Института радиоастрономии имени Макса Планка в Германии

Напомним, что Телескоп Event Horizon Telescope в 2017 году впервые получил снимки этой черной дыры. На нем показана М87* в центре эллиптической галактики Messier 8, находящейся в созвездии Девы. Согласно теории, сверхплотные объекты типа черных дыр искажают пространство-время и нагревают окружающий материал. Из-за этого он начинает светиться. В свою очередь это приводит к асимметричной тени.

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Фото: M. Wielgus and the EHT Collaboration

Видео: YouTube / Waspie_Dwarf