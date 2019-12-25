На данный момент известно об одном пострадавшем.

В Кабуле прогремели два взрыва. Об этом сообщили журналисты из Афганистана. По данным местных СМИ, есть минимум один пострадавший. Первый инцидент зафиксирован на территории района Даште-Барчи в столице, второй - в области Ирфани Харрготи 13 района.

Напомним что в середине августа "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) вошел в Кабул. На следующий день боевики заявили, что борьба с правительственными силами завершена. После этого две недели проводилась массовая эвакуация иностранных граждан из страны. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули кабульский аэропорт.

СМИ: талибы осквернили могилу национального героя Афганистана в Панджшере.

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