СМИ: талибы* осквернили могилу национального героя Афганистана в Панджшере

В гробнице находятся останки лидера "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.

Корреспондент телевизионного канала Iran International Таджуден Сороуш заявил, что боевики движения "Талибан"* осквернили могилу лидера "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер. Об этом он написал в своем Twitter.

Талибы* частично разрушили гробницу "Национального героя" Афганистана Ахмада Шаха Масуда в Панджшере. из сообщения Таджудена Сороуша

Также журналист опубликовал в социальной сети снимок с изображением поврежденного захоронения.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Провинция Панджшер является единственным очагом сопротивления "Талибану"*. Боевики неоднократно сообщали о захвате региона, однако афганские ополченцы раз за разом опровергают эту информацию.

Ранее талибы* открыли огонь по протестующим в Кабуле.

"Талибан"*, талибы* – террористическая организация, запрещена в РФ

Фото: Twitter / TajudenSoroush