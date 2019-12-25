Информации о пострадавших не поступало.

Талибы начали стрелять по протестующим в Кабуле. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "Sputnik Афганистан". По данным источника, представители радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) начали силовыми методами разгонять митингующую толпу в столице.

В социальных сетях распространились ролики, снятые самими демонстрантами. На них слышны звуки выстрелов и крики. В кадре видно, что часть протестующих в панике разбегается, в то время как остальные афганцы продолжают идти по улице. В СМИ уточнили, что талибы стреляли над головами активистов. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Масштабные массовые акции в Афганистане проходят в качестве в поддержке Фронта сопротивления в Панджшере. Демонстранты скандируют лозунги: "Смерть Пакистану!", "Смерть "Талибану"!". Активисты хотят, чтобы глава разведки Пакистана Фаиз Хамид покинул Кабул.

Талибы заявили о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Афганистан