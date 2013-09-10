Талибы* заявили о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления

На видео видно, как талибы заходят на территорию мавзолея.

Талибы* заявили о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Мадума-младшего. Видео опубликовал портал Shahraranews.

В понедельник, 6 сентября, представитель террористического движения Забихулла Муджахид объявил о захвате провинции Панджшер. На видео видно, как талибы заходят на территорию мавзолея. Им никто не оказывает сопротивления. Мавзолей находится в восьми километрах от Базарака. Несколько дней назад талибы* начали наступление на последний неподконтрольный им регион Афганистана. Стороны конфликта по очереди утверждали, что одерживают верх над соперником.

Напомним, что в начале августа движение "Талибан"* начало наступление против правительства Афганистана. Им удалось войти в столицу и взять под контроль президентский дворец. На следующий день талибы* заявили, что война в Афганистане окончена. В ночь на 31 августа военные США покинули Кабул. Таким образом, они положили конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

*"Талибан", талибы – террористическая организация, запрещенная в России

Ранее мы сообщили, что лидер сопротивления в Панджшере призвал афганцев противостоять "Талибану"*.

Видео: Twitter/ZaidZamanHamid