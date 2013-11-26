Талибы* объявили о захвате провинции Панджшер

Боевики заверили местных жителей, что не будут их притеснять.

Движение "Талибан"* полностью взяло под контроль провинцию Панджшер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя боевиков Забихуллу Муджахида.

По его словам, некоторые защитники региона потерпели поражение в боях, а другие бежали. Талибы* заверили местных жителей, что не будут их притеснять.

Последний оплот <...>, провинция Панджшер, была полностью захвачена. Забихулла Муджахид, представитель "Талибана"

По сообщениям афганского информационного агентства Asvaka, боевики установили свой флаг над зданием, в котором располагается офис главы провинции. Некоторые СМИ утверждают, что по время боев были убиты влиятельные командиры с обеих сторон.

Напомним, провинция Панджшер являлась единственным очагом сопротивления "Талибану"*. В ней располагались около четырех тысяч ополченцев во главе с лидером Фронта сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом, а также первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который назвал себя главой государства после того, как Ашраф Гани покинул территорию страны.

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Видео: Telegram/Битва Титанов

"Талибан"*, талибы* – террористическая организация, запрещена в РФ