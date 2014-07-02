Митрополит Волоколамский Иларион рассказал об отношении к ситуации, при которой боевики захватили власть в Афганистане.

В РПЦ обеспокоены судьбой христиан, остающихся в Афганистане. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Религиозный деятель заметил, что с волнением следит за развитием обстановки в пограничных странах.

Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые остаются в Афганистане. Я думаю, для них правильным решением будет уехать из страны. Мы обеспокоены тем, что терроризм будет экспортироваться из Афганистана в другие страны и в нашу страну. Иларион, митрополит Волоколамский

Представитель РПЦ заметил, что в настоящее время для вступления в прямой контакт с представителям радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) у церкви нет причин. Иларион заметил, что существуют случаи, когда экстремистские группировки становились основой для политических формирований, после чего боевики отказывались от насилия и террора. К таким последствиям РПЦ призывает талибов.

Мы молимся за то, чтобы, несмотря на произошедшее, и в Афганистане, и в граничащих с ним странах установился прочный мир. Иларион, митрополит Волоколамский

Иларион назвал действия Константинопольского патриарха "главным вызовом" РПЦ.

Фото и видео: Россия-24