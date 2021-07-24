Иларион назвал действия Константинопольского патриарха "главным вызовом" РПЦ

Митрополит Волоколамский Иларион назвал действия патриарха Константинопольского Варфоломея являются в настоящее время главным вызовом для РПЦ. Свое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-24".

Главный вызов, который нам сейчас брошен, это антиканонические, раскольнические действия патриарха Константинопольского Варфоломея. Это то, с чем столкнулись в 2018 году, то, что раскололо всю православную церковь.

Митрополит Волоколамский Иларион

Митрополит добавил, что РПЦ не могли не среагировать на сложившуюся ситуацию и разорвали общение с Константинопольским патриархом. Иларион назвал это большой трагедией, но добавил что в Русской православной церкви продолжают молиться о патриархе Варфоломее и других иерархах, которые этот раскол этот поддержали.

Видео: Россия 24