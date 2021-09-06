Лидер сопротивления в Панджшере призвал афганцев противостоять "Талибану"*

По его словам, на стороне боевиков воюют иностранцы.

Лидер ополченцев в Панджшере Ахмад Масуд призвал афганцев противостоять "Талибану"* (террористическая организация, запрещена в РФ). Соответствующее обращение опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

По словам Масуда, сейчас в Афганистане идет "общенациональное восстание во имя свободы, религии и независимости страны".

Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять угнетателям. Наша борьба не окончена. Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления

Он подчеркнул, что на стороне боевиков в настоящее время воюют "представители иностранных сил", вследствие чего Масуд призвал страны мира обратить на этот факт внимание и осудить данные действия.

Кроме того, лидер сопротивления отметил, что талибы* ранили и убили некоторых его родственников.

Напомним, 6 сентября представителя боевиков Забихулла Муджахид заявил, что движение "Талибан"* полностью взяло под контроль провинцию Панджшер. По его словам, некоторые защитники региона потерпели поражение в боях, а другие бежали. Талибы* заверили местных жителей, что не будут их притеснять. Факт захвата провинции ополченцы опровергают.

Ранее глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу для поддержки афганцев нужны контакты с талибами*.

Видео: Facebook / ahmadmassoud1

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ