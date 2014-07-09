  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами
Сегодня, 15:35
126
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами

0 0

Боррель офицально не признает власть талибов в Афганистане.

Евросоюзу для поддержки афганцев нужны контакты с талибами. Такое заявление сделал глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель после проведения неформальной встречи Совета внешнеполитических ведомств. Мероприятие состоялось в Словении. Специалист добавил, что данная позиция не означает признания власти боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) в регионе. 

Министры обсуждали, как строить отношения с Афганистаном, который находится под властью "Талибана". Привержены поддержке афганского народа. Это не означает официального признания, это операционное сотрудничество.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Также Жозеп Боррель подчеркнул, что внешнеполитическое сотрудничество с Афганистаном будет зависеть от выполнения ряда европейских требований.

Боррель: потребность в создании системы обороны ЕС стала очевидна из-за Афганистана.

Фото: European Comission

Теги: афганистан, евросоюз, жозеп боррель, талибы
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии