Боррель: потребность в создании системы обороны ЕС стала очевидна из-за Афганистана

Глава дипломатии ЕС оценил вывод американских войск из Кабула.

Верховный представитель дипломатической миссии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что потребность в создании оборонной системы ЕС стала очевидна из-за произошедшего в Афганистане. Об этом специалист заявил во время неформальной встречи с главами Минобороны ЕС, которая проводится в столице Словении. Он напомнил коллегам о ситуации с выводом американских войск из региона на Ближнем Востоке.

Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Эксперт уточнил, что исторические события в Кабуле подтолкнули Евросоюз к разработке собственной концепции по вопросам безопасности "Стратегический компас ЕС". Финальный проект документа будет презентован общественности в октябре ил ноябре 2021 года.

Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане.

Фото: European Comission