  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Боррель: потребность в создании системы обороны ЕС стала очевидна из-за Афганистана
Сегодня, 10:24
142
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Боррель: потребность в создании системы обороны ЕС стала очевидна из-за Афганистана

0 0

Глава дипломатии ЕС оценил вывод американских войск из Кабула.

Верховный представитель дипломатической миссии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что потребность в создании оборонной системы ЕС стала очевидна из-за произошедшего в Афганистане. Об этом специалист заявил во время неформальной встречи с главами Минобороны ЕС, которая проводится в столице Словении. Он напомнил коллегам о ситуации с выводом американских войск из региона на Ближнем Востоке.

Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Эксперт уточнил, что исторические события в Кабуле подтолкнули Евросоюз к разработке собственной концепции по вопросам безопасности "Стратегический компас ЕС". Финальный проект документа будет презентован общественности в октябре ил ноябре 2021 года.

Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане.

Фото: European Comission

Теги: афганистан, евросоюз, жозеп боррель
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии