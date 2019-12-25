Боррель: потребность в создании системы обороны ЕС стала очевидна из-за Афганистана

Верховный представитель дипломатической миссии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что потребность в создании оборонной системы ЕС стала очевидна из-за произошедшего в Афганистане. Об этом специалист заявил во время неформальной встречи с главами Минобороны ЕС, которая проводится в столице Словении. Он напомнил коллегам о ситуации с выводом американских войск из региона на Ближнем Востоке.
Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Эксперт уточнил, что исторические события в Кабуле подтолкнули Евросоюз к разработке собственной концепции по вопросам безопасности "Стратегический компас ЕС". Финальный проект документа будет презентован общественности в октябре ил ноябре 2021 года.
Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане.
Фото: European Comission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все