Жертвами стали два человека, еще шестеро пострадали.

В Израиле неизвестные устроили стрельбу в городе Хадера. Об этом рассказали местные журналисты с государственной радиостанции KAN. Известно, что жертвами преступления стали двое местных жителей. Пострадали еще шестеро человек, включая двух полицейских. Злоумышленники использовали автоматическое огнестрельное оружие. Представителям правоохранительных органов еврейского государства удалось ликвидировать двух нападавших ответным огнем.

Напомним, что также 22 марта двое израильтян были убиты, еще двое получили ранения. В тот день нападение совершил вооруженный ножом палестинец в городе Беэр-Шева. Данный населенный пункт находится на юге Израиля. А 20 марта израильского полицейского ранили в результате нападения с использованием холодного оружия во время столкновений стражей порядка с палестинцами. Случай был зафиксирован в Восточном Иерусалиме.

Очевидец: украинские военные прикрывались жилыми домами.

Фото и видео: Telegram / Mash

