Очевидец: Украинские военные прикрывались жилыми домами

Житель ДНР Василий Павлишин рассказал о том, как ВСУ не выпускали его из подвала.

Украинские военные прикрывались жилыми домами. Такое заявление во время общения с журналистами "РИА Новостей" сделал мужчина, проживающий на территории Донецкой народной республики. Василий Павлишин уточнил, что силы ВСУ не выпускали мирное население из подвалов.

Как они заступили сюда, я им сказал: "Что вы ставите "Грады" и танки мне под самый двор? Если вы такие вояки, воюйте, в поле выезжайте, если вы такие спецы. Василий Павлишин, житель ДНР

Мужчина объяснил, что ему вместе с супругой пришлось пять дней сидеть в погребе, а при попытке выйти на улицу украинские военные открывали стрельбу. Местный житель не понял, стреляли ли бойцы по нему или по земле. После этого на протяжении еще пяти дней пострадавшему пришлось провести в подвале местного учебного учреждения. Мужчина уточнил, что в помещении там была нулевая температура и отсутствовало электричество.

ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости