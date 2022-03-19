ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах

Вооруженные силы России уничтожили украинских диверсантов, передвигающихся на американских военных машинах. Кадры с места событий распространили по социальным сетям представители пресс-службы министерства обороны РФ. Они уточнили, что на территории Украины проводился объективный контроль за обстановкой.
На видео нанесение удара по ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости производства США.
пресс-служба Минобороны РФ
В ролике показана боевая группа из нескольких американских военных внедорожников Humvee. На них которых перемещалась украинская диверсионная группа. Съёмка действий боевиков велась с беспилотника. Далее военнослужащие продемонстрировали ликвидацию машин ДРГ высокоточным ракетным оружием.
ВС РФ ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика.
Фото и видео: Минобороны России
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