ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах

Колонная ликвидирована ракетным попаданием.

Вооруженные силы России уничтожили украинских диверсантов, передвигающихся на американских военных машинах. Кадры с места событий распространили по социальным сетям представители пресс-службы министерства обороны РФ. Они уточнили, что на территории Украины проводился объективный контроль за обстановкой.

На видео нанесение удара по ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости производства США. пресс-служба Минобороны РФ

В ролике показана боевая группа из нескольких американских военных внедорожников Humvee. На них которых перемещалась украинская диверсионная группа. Съёмка действий боевиков велась с беспилотника. Далее военнослужащие продемонстрировали ликвидацию машин ДРГ высокоточным ракетным оружием.

ВС РФ ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика.

Фото и видео: Минобороны России