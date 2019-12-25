ВС РФ ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика

Михаил Мизинцев рассказал, что бойцы пытались выйти из города в гражданской одежде.

Российские войска ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика. Такое заявление на брифинге от 18 марта сделал руководитель Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Военнослужащий заметил, что солдаты пытались выйти из региона в гражданской одежде.

За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Мизинцеву подчеркнул, что за последние двое суток часть украинских боевиков с численностью от 150 до 200 человек переоделась в гражданскую одежду, отправилась по гуманитарным коридорам. ни вышли из города разрозненными группами по 10-15 человек. Известно, что бойцы передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам.

ВС РФ готовы открыть коридоры из Мариуполя для националистов.

Фото и видео: Минобороны России