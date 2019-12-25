ВС РФ готовы открыть коридоры из Мариуполя для националистов

Михаил Мизинцев рассказал о предложении, которое отверг Киев.

Вооруженные силы России заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для украинских националистов. Такое сообщение перед журналистами на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ Михаил Мизинцев. Генерал-полковник подчеркнул, что Москва гарантирует сохранение жизни и выход на подконтрольные Киеву территории в том случае, если силы противника сложат оружие. Киев отказывается от данного предложения. Мизинцев подчеркнул, что местные "мученики" успели себя прославить подрывами детского сада, двух школ, родильного дома и драмтеатра.

Мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

В ВС РФ уточнили, что о следующих шагах "потерявших разум и понимающих свою полную безысходность отчаявшихся бандитов" сейчас Россия может только догадываться. По словам Мизинцева, на Украине вырисовываются ужасающие картины последствий.

МО РФ: за прошедшие сутки из опасных районов Украины эвакуировали более 14,3 тыс. человек.

Фото и видео: Минобороны России