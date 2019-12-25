Михаил Мизинцев сообщил о прошедших через гумкоридоы гражданах.

В российском министерстве по обороне рассказали, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины эвакуировали на территорию РФ более 14,3 тысяч человек. Такой статистикой с журналистами во время брифинга поделился руководитель Национального центра управления Михаил Мизинцев. Военнослужащий уточнил, что в миссии не принимали участие официальные силы Киева.

Из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР эвакуированы 14 397 человек, из них 2 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 297 858 человек, из них 63 465 детей. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Михаил Мизинцев рассказал журналистам о том, что за пятницу 18 марта без участия украинской стороны в Крым эвакуирован 181 иностранец. Все они прибыли на Украину из девяти стран. В данном перечне есть Нигерия (32 человека), Узбекистан (23 человека), Казахстан (17 человек), Ливан (семь), Шри-Ланка (шесть), Пакистан (четыре), Сербия (один) и Тунис (один), Также эвакуировано 90 граждан Украины.

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Фото и видео: Минобороны России

