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ВС РФ уничтожили гиперзвуковым "Кинжалом" подземный склад ВСУ
Сегодня, 10:27
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ВС РФ уничтожили гиперзвуковым "Кинжалом" подземный склад ВСУ

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ВС РФ ликвидировали боеприпасы и ракеты противника в Ивано-Франковской области.

Вооруженные силы России ликвидировали авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и боеприпасов, принадлежащих украинским войскам. Венные объекты располагались на территории населенного пункта Делятин в Ивано-Франковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

18 марта "Кинжалом" с ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ уничтожили порядка 200 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также свыше 1,4 тысяч танков и других бронированных машин противников с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Зеленский: пришло время "восстанавливать целостность" Украины.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, гиперзвуковое оружие, делятин, ивано-франковская область, игорь конашенков, кинжал, минобороны, склад боеприпасов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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