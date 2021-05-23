ВС РФ уничтожили гиперзвуковым "Кинжалом" подземный склад ВСУ

ВС РФ ликвидировали боеприпасы и ракеты противника в Ивано-Франковской области.

Вооруженные силы России ликвидировали авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и боеприпасов, принадлежащих украинским войскам. Венные объекты располагались на территории населенного пункта Делятин в Ивано-Франковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

18 марта "Кинжалом" с ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ уничтожили порядка 200 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также свыше 1,4 тысяч танков и других бронированных машин противников с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Зеленский: пришло время "восстанавливать целостность" Украины.

Фото и видео: Минобороны России