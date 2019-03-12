Зеленский: пришло время "восстанавливать целостность" Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что пришло время "восстанавливать целостность" государства. Такое заявление политик сделал в новом видеообращении к народу страны. Таким заявлением лидер Украины оценил результаты проводимых переговоров с российской стороной.
Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что после начала специальной военной операции России на территории Украины, делегации Киева и Москвы провели три раунда переговоров в Белоруссии. Делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский. Сейчас встречи ведутся в ежедневном формате в рамках видеосвязи.
Зеленский заявил об эвакуации девяти тысяч жителей Мариуполя.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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