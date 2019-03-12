Зеленский: пришло время "восстанавливать целостность" Украины

Президент Украины записал новое обращение к гражданам страны.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что пришло время "восстанавливать целостность" государства. Такое заявление политик сделал в новом видеообращении к народу страны. Таким заявлением лидер Украины оценил результаты проводимых переговоров с российской стороной.

Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что после начала специальной военной операции России на территории Украины, делегации Киева и Москвы провели три раунда переговоров в Белоруссии. Делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский. Сейчас встречи ведутся в ежедневном формате в рамках видеосвязи.

Зеленский заявил об эвакуации девяти тысяч жителей Мариуполя.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України