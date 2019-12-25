В Измире спасли не менее 100 человек после землетрясения на западе Турции

Поисковые операции продолжаются.

В турецком Измире спасли не менее 100 человек после землетрясения. Об этом журналистам рассказал министр экологии и градостроительства Мурат Курум. Чиновник уточнил, что местные службы извлекли из-под обломков зданий не менее сотни жителей, пострадавших от стихийного бедствия, которое произошло накануне в Эгейском море.

К настоящему времени удалось спасти 100 человек Мурат Курум, министр экологии Турции

Чиновник напомнил, что на месте инцидента работают не менее пяти тысяч спасателей. Они задействованы в поиски людей, которые все еще могут находиться под завалами. Продолжаются операции на месте восьми поврежденных домов.

При землетрясении в Турции пострадали более 800 человек, погибли 24.

Фото: YT / The Sun