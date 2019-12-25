Землетрясение также затронуло Грецию.

Землетрясение на западе Турции привело к разрушению домов в Измире. Об этом сообщил местный телеканал NTV со ссылкой на региональные власти. Известно, что эпицентр стихийного бедствия пришелся на Эгейское море. Однако также пострадали дома в районе Байраклы. Чиновники сообщают о десяти разрушенных конструкциях.

Глава МВД Турции рассказал, что в Измире обрушились не менее шести домов. Также землетрясение затронуло территорию Греции. Там зафиксирована магнитуда в 6,9 баллов. Местные СМИ уточнили, что один местный житель получил травмы. Инцидент произошел на острове Самос. Само землетрясение было примерно в 20 километрах от греческого острова.

Построенные для Турции истребители F-35 будут проданы Греции.

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