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Построенные для Турции истребители F-35 будут проданы Греции

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Греция продолжает усиливать собственную армию.

Построенные для Турции шесть истребителей F-35 будут проданы Греции. Это произойдёт после того, как Соединённые Штаты исключили Турцию из программы F-35 после того, как страна приобрела ракеты С-400. Об этом пишет издание "Профиль".

Данный вопрос обсуждался в рамках визита госсекретаря США Майкла Помпео в Афины. Известно, что Америка собирается передать Греции 20 истребителей F-35 — первая серия из шести самолётов оказалась "невостребованной" Турцией. Контракт на них заключат в 2021 году.

Отмечается, что Греция продолжает усиливать собственную армию, несмотря на экономический кризис.

Ранее МИД Греции обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / Public Defense

Теги: f-35, греция, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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