Он считает, что решить проблему Нагорного Карабаха можно только через переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

МИД Греции обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе. С заявлением выступил глава ведомства Никас Дендиас во время брифинга в Ереване.

Он отметил, что греческую сторону беспокоит несоблюдение сторонами конфликта договорённостей, которые были достигнуты в Москве. Напомним, в российской столице главы МИДов Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня.

Греция приветствует достигнутые в Москве договорённости о прекращении огня. Никас Дандиас, глава МИДа Греции

Он отметил, что решить проблему Нагорного Карабаха можно только через переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Основываться они должны на международном праве.

Ранее Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в Карабахе.

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