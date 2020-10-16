Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в Карабахе

Армия непризнанной республики продолжает держать оборону.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в быстрые сроки взять под контроль Нагорный Карабах. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, армия непризнанной республики продолжает держать оборону.

Планы Анкары и Баку взять регион под контроль блицкригом провалились. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он отметил, что эксперты оценивают нынешний конфликт как беспрецендентную по масштабам войну в XXI веке. Премьер-министр подчеркнул, что в столкновениях задействованы все виды вооружений — танки, прочая бронетехника, авиация.

Ранее Пашинян призвал урегулировать конфликт в Карабахе на основе компромисса.

Видео: YouTube / РИА Новости