Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в быстрые сроки взять под контроль Нагорный Карабах. Об этом пишут "РИА Новости".
По его словам, армия непризнанной республики продолжает держать оборону.
Планы Анкары и Баку взять регион под контроль блицкригом провалились.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Он отметил, что эксперты оценивают нынешний конфликт как беспрецендентную по масштабам войну в XXI веке. Премьер-министр подчеркнул, что в столкновениях задействованы все виды вооружений — танки, прочая бронетехника, авиация.
Ранее Пашинян призвал урегулировать конфликт в Карабахе на основе компромисса.
Видео: YouTube / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все