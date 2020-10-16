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Пашинян призвал урегулировать конфликт в Карабахе на основе компромисса

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Армения готова на пропорциональные компромиссы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе на основе компромисса. Заявление он сделал в интервью агентству "РИА Новости".

Пашинян назвал "красной чертой" для Армении в конфликте право непризнанной республики НГ на самоопределение. По его словам, с этим правом не желает считаться Азербайджан. При это Армения готова на пропорциональные компромиссы.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни при каких обстоятельствах не признает независимость Нагоргого Карабаха. Он отметил, что они всегда заявляли чётко свою позицию.

Ранее в Армении заявили о наступлении азербайджанской армии на севере Карабаха.

Видео: YouTube / РИА Новости

 

Теги: армения, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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