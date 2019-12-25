В Армении заявили о наступлении азербайджанской армии на севере Карабаха

Рано утром час длился интенсивный артиллерийский обстрел.

В Армении заявили о широкомасштабном наступлении азербайджанской армии на севере Нагорного Карабаха на линии соприкосновения. Об этом рассказал представитель минобороны страны Арцрун Ованнисян.

Отмечается, что рано утром час длился интенсивный артиллерийский обстрел. После этого началось наступление со стороны азербайджанских войск, которые пытались занять армянские позиции несколькими волнами атак.

Однако благодаря смелости и профессионализму армянских бойцов противник был отброшен. Арцрун Ованнисян, представитель Минобороны Армении

Он заявил, что Азербайджан во время наступления понёс значительные потери.

Ранее Пашинян заявил, что Армения знала о планах Азербайджана начать войну в Карабахе.

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