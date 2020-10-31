При землетрясении в Турции пострадали более 800 человек, погибли 24

Более десяти часов продолжаются поиски пострадавших.

При землетрясении в Турции пострадали 804 человека, погибли 24. По данным ТАСС, местные спасатели более десяти часов ведут поиски людей, которые могут находиться под обломками разрушенных зданий. К настоящему времени удалось найти не менее 70 человек. Такие данные приводят сотрудники агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

В общей сложности 24 человека погибли, один из них утонул. Всего 804 человека получили ранения: 743 человека — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне заявление агентства Турции по ЧС

Сейчас разобраны завалы 8 из 17 разрушенных домов в Измире. Работы продолжаются еще на девяти объектах. К поисково-спасательной операции привлечены около четырех тысяч человек, 20 служебных собак и 475 автомобилей. Напомним, что после землетрясения в регионе был зафиксирован 341 афтершок. У 31 из них магнитуда составила более 4 баллов.

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Видео: YT / The Sun