В ЕС констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией

Вопрос будет подробно изучен Евросоветом в декабре.

В Евросоюзе констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам неформального саммита ЕС. На виртуальном собрании члены союза зафиксировали отсутствие позитивных сигналов от Анкары по отношениям с ЕС.

В октябре мы обсуждали наши отношения с Турцией, по Восточному Средиземноморью. Наше желание видеть позитивное движение со стороны Турции не оправдалось, напротив, она обратилась к провокациям и неприемлемым высказываниям. Мы вернемся к этой теме в декабре Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что отношения Турции и ЕС начали портиться зимой 2020 год после начала миграционного кризиса. Ситуация обострилась в феврале. Анкара заявила, что больше не может принимать беженцев из сирийского Идлиба. Власти страны решили не сдерживать потоки беженцев в Евросоюз через Турцию. Кризис в большей части отразился на соседних государствах - Греции, Болгарии. Позже Анкара ухудшила отношения с ЕС из-за спорта о территориях в Средиземной море. Турция заявила о начале бурения и проведения геологоразведки в исключительных экономических зонах Кипра и Греции.

Евросоюз не принял санкции против Турции.

Видео: YouTube / EU Debates | eudebates.tv