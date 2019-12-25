Шарль Мишель рассказал об угрозах второй волны коронавируса.

В Евросоюзе предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19.Об этом французским журналистам в эфире радиостанции RTL рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник отметил, что Ес может унифицировать систему, а в частности, перейти к использованию экспресс-тестирования для оперативного выявления коронавируса в организме человека.

Исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать Шарль Мишель, глава Европейского совета

Чиновник напомнил, что на данный момент закрытие внутренних границ в Евросоюзе не помогает справиться с распространением второй волны инфицирования. Мишель заметил, что о самом коронавирусе остается много вопросов и загадок, на которые ученые не могут пока что дать ответы. Сейчас многие страны рассматривают вариант с введением повторного локдауна (всеобщей самоизоляции). По мнению глав Евросовета, это негативно скажется на экономике, а также будет иметь социальные и психологические последствия.

Глава Евросовета назвал цель санкций против Лукашенко.