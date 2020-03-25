  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:18
107
lesjasap
Код вставки плеера

В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет

0 0

Российские специалисты перевозят технику и оборудование в Бергамо.

В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет ВКС РФ. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей Минобороны России. Известно, что российские специалисты направили Ил-76 для доставки на авиабазу ВВС Италии средства для борьбы против коронавируса. 

Транспортный самолет вылетел из подмосковного аэродрома "Чкаловский" и приземлился в "Практик де Маре" в 30 км от Рима. Ранее стало известно, что первым районом для работы медиков из РФ станет регион Бергамо в Ломбардии. Сейчас итальянцы помогают РФ перемещать специальную военную технику и оборудование в Бергамо. Маршруты согласовываются с местными властями.

Напомним, что по официальной статистике, сейчас на Апеннинах зарегистрировано более 69 тысяч пациентов с коронавирусом. Около 8 тысяч человек выздоровели. Погибли 6820 человек.

Жители Италии сменили флаги ЕС на российский триколор.

Теги: бергамо, военный самолет, италия, коронавирус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии