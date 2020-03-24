Жители Италии сменили флаги ЕС на российский триколор

Так итальянцы благодарят Россию за оказанную помощь в борьбе против коронавируса.

Жители Италии сменили флаги Евросоюза на российский триколор. В интернете появилась запись, как местный житель Фредерико Кане сворачивает флаг ЕС. Вместо него итальянец устанавливает российский флаг. Таким образом жители страны благодарят Владимира Путина за оказанную помощь в борьбе против коронавируса. Накануне РФ отправила в Италию 14 самолетов с необходимой техникой для диагностики вируса и дезинфекции помещений и улиц городов.

Спасибо президенту Путину, спасибо России прокомментировал автор ролика

Запись со сменой флагов на Facebook набрала уже более 30 тысяч репостов. В комментариях к посту итальянцы пишут благодарности России и поддерживают действия Кане. Они считают, что их партнеры из ЕС не сделали никаких действий, чтобы помочь Италии во время распространения эпидемии. Фредерико Кане добавил, что друзья познаются в беде, а на помощь итальянцам пришли Россия и Китай.

Фото и видео: rusvesna. su1945, YouTube/Музей боевого братства России