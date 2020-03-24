Россия отправила для помощи Италии с борьбой против коронавируса 14 самолетов ВКС.

В Италию прибыл последний российский военный самолет, ставший 14 по счету. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей Минобороны России.

По данным чиновников, военно-транспортный Ил-76 приземлился на авиабазе "Пратика-де-Маре". На борту воздушного средства ВКС РФ находились специалисты, которые будут помогать бороться с коронавирусом. Также Россия направила Италии оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. База располагается в 30 км к юго-западу от Рима.

В Италию прибыл второй самолет из РФ с вирусологами и оборудованием.