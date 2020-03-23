В Италию прибыл второй самолет из РФ с вирусологами и оборудованием

В Италии на данный момент приземлились два самолета из девяти обещанных.

В Италию прибыл второй российский самолет с вирусологами и оборудованием. Об этом сообщили представители Минобороны России журналистам "ТАССа".. По данным агентства, военно-транспортный Ил-76 приземлился на авиабазе ВВС Италии "Пратика-ди-Маре" в 30 километрах от Рима. Ранее на самолетах из России специалисты написали из России с любовью". Данную фразу перевели на итальянский и английский языки. Фраза дополнена изображениями с двумя сердцами, в которых виден российский и итальянский триколоры.

Самолеты направлены в Италию ради помощи иностранным коллегам в борьбе против коронавируса. Еще 21 марта президент РФ Владимир Путин пообещал в рамках телефонного разговора премьер-министру Италии Джузеппе Конте оказать поддержку местным властям по данному вопросу. В общей сложности Россия направила в неблагоприятный эпидемиологический регион девять самолетов. На борту находятся сотня врачебно-сестринских бригад. Кроме медиков РФ предоставляет Италии индивидуальные средства защиты, оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

Врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом.

Видео: YouTube/Al Jazeera English