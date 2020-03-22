Россия отправляет самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Из аэропорта в Московской области вылетело уже четыре самолета.

Из аэропорта "Чкаловский" в Подмосковье в Италию отправляются самолеты Минобороны РФ. Из девяти самолетов, расположенных на аэробазе, в Италию вылетело уже четыре рейса. Самолеты Ил-76 приземлятся на авиабазе ВВС Италии "Практик де Маре", расположенной в 30 километрах от Рима.

Ранее мы сообщали о том, что из России в Италию для борьбы с коронавирусом будут направлена авиагруппировка. В нее войдут военные медики, вирусологи и оборудование, предназначенное для борьбы с заболеванием.

В частности, Италии предлагается помочь поставками средств защиты, медицинского оборудования, мобильных комплексов дезинфекции транспорта и территории на базе "КамАЗов". Кроме того, предлагается направление бригад медицинских специалистов из России для содействия в регионах страны, наиболее пострадавших от коронавируса.