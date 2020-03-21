Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин и Джузеппе Конте провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Вечером в субботу, 21 марта, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по противодействию заболеванию. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Российский президент выразил готовность оперативно помогать Италии в борьбе с коронавирусом и предложил конкретные меры. В частности, Италии предлагается помочь поставками средств защиты, медицинского оборудования, мобильных комплексов дезинфекции транспорта и территории на базе "КамАЗов". Кроме того, предлагается направление бригад медицинских специалистов из России для содействия в регионах страны, наиболее пострадавших от коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что согласно президентскому указу, опубликованному 21 марта на сайте Кремля, в число награжденных званием Героя Труда вошел глава МИД РФ Сергей Лавров.

Видео: United Nations, NBC News / YouTube