Путин присвоил звание Героя труда главе МИД РФ

Согласно президентскому указу, опубликованному 21 марта на сайте Кремля, в число награжденных званием Героя Труда вошел глава МИД РФ Сергей Лавров. Отмечается, что звание ему присуждено за "особые трудовые заслуги перед государством и народом".
Отметим, что Сергей Лавров возглавляет министерство иностранных дел России с 2004 года, а 21 марта 2020 года Лавров отмечает 70-летие.
Ранее мы сообщали о том, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Он уверен, что эти страны намерено дискредитируют действия США по борьбе с распространением COVID-19.
Видео: ODN, CNN, Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube
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