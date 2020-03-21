Путин присвоил звание Героя труда главе МИД РФ

Об этом стало известно в день 70-летия Сергея Лаврова.

Согласно президентскому указу, опубликованному 21 марта на сайте Кремля, в число награжденных званием Героя Труда вошел глава МИД РФ Сергей Лавров. Отмечается, что звание ему присуждено за "особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Отметим, что Сергей Лавров возглавляет министерство иностранных дел России с 2004 года, а 21 марта 2020 года Лавров отмечает 70-летие.

Ранее мы сообщали о том, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Он уверен, что эти страны намерено дискредитируют действия США по борьбе с распространением COVID-19.

Видео: ODN, CNN, Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube