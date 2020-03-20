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Госсекретарь США обвинил Россию в дезинформации о коронавирусе

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Он также заявил о причастности к этому Китая и Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Об этом пишут РИА Новости.

Он уверен, что эти страны намерено дискредитируют действия США по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, Америка "напрямую говорила" этим странам, что нужно прекратить распространять ложные сведения.

Стоит отметить, что это уже не первое обвинение в адрес РФ по поводу распространения ложных сведений о COVID-19. Ранее издание Financial Times заявило, что Россия якобы запустила в соцсетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.

В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Евросоюз сосредоточиться на оказании помощи странам, пострадавшим от заболевания, а не распространять "мемы о российской угрозе".

Ранее мы писали, что в России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус.

Видео: YouTube / NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State

Теги: коронавирус, майк помпео, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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