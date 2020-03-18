Financial Times опубликовал материал, основанный на закрытой информации из доклада ЕС.

Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу. Об этом сообщили журналисты из Financial Times со ссылкой на закрытые данные доклада ЕС. По словам экспертов, РФ предоставляет неверные сведения о том, как в Европе борются с инфекцией.

В ЕС заметили, что целью кампании России является добиться паники и страха. Москва также пытается разделить европейское общество. Источник Financial Times пояснил, что создание фейковых новостей ведет к подорванной вере в эффективность медицины. Это может сказаться на борьбе с пандемией коронавируса в Европе. Наиболее активными распространителями ложной информации являются пользователи социальных сетей. Они оставляют сообщения на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Авторы постов пытаются доказать, что инфекция является искусственно созданной болезнью, которая используется в качестве оружия. Виновниками ситуации в мире считают капиталистов, которые получают собственную выгоду от распространения вируса.

Ранее ношение масок против коронавируса назвали опасным.

Видео: YouTube/European Parliament, Aperture