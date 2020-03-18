Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу. Об этом сообщили журналисты из Financial Times со ссылкой на закрытые данные доклада ЕС. По словам экспертов, РФ предоставляет неверные сведения о том, как в Европе борются с инфекцией.
В ЕС заметили, что целью кампании России является добиться паники и страха. Москва также пытается разделить европейское общество. Источник Financial Times пояснил, что создание фейковых новостей ведет к подорванной вере в эффективность медицины. Это может сказаться на борьбе с пандемией коронавируса в Европе. Наиболее активными распространителями ложной информации являются пользователи социальных сетей. Они оставляют сообщения на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Авторы постов пытаются доказать, что инфекция является искусственно созданной болезнью, которая используется в качестве оружия. Виновниками ситуации в мире считают капиталистов, которые получают собственную выгоду от распространения вируса.
Ранее ношение масок против коронавируса назвали опасным.
Видео: YouTube/European Parliament, Aperture
Обсуждение ( 4 )
С больной головы на здоровую перекладывают.
Это у кого здоровая-то? У тебя что-ли? В говне сидите и будете сидеть, придурки.
Говно у тебя в голове.
В говне ты сидишь укра-упырь
ты не аноним ты анонист
зачем допускать в информацию то что никем не доказано,а взято из соц.сетей соцсети это помойка и это все знают пользоватся этой инфой это себя не уважть