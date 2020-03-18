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Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

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Financial Times опубликовал материал, основанный на закрытой информации из доклада ЕС.

Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу. Об этом сообщили журналисты из Financial Times со ссылкой на закрытые данные доклада ЕС. По словам экспертов, РФ предоставляет неверные сведения о том, как в Европе борются с инфекцией.

В ЕС заметили, что целью кампании России является добиться паники и страха. Москва также пытается разделить европейское общество. Источник Financial Times пояснил, что создание фейковых новостей ведет к подорванной вере в эффективность медицины. Это может сказаться на борьбе с пандемией коронавируса в Европе. Наиболее активными распространителями ложной информации являются пользователи социальных сетей. Они оставляют сообщения на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Авторы постов пытаются доказать, что инфекция является искусственно созданной болезнью, которая используется в качестве оружия. Виновниками ситуации в мире считают капиталистов, которые получают собственную выгоду от распространения вируса.

Ранее ношение масок против коронавируса назвали опасным.

Видео: YouTube/European Parliament, Aperture

Теги: financial times, дезинформация, евросоюз, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 13:23

С больной головы на здоровую перекладывают.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:33

Это у кого здоровая-то? У тебя что-ли? В говне сидите и будете сидеть, придурки.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:42

Говно у тебя в голове. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:39

В говне ты сидишь укра-упырь 

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Сегодня 13:47

ты не аноним ты анонист

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Аноним
Сегодня 13:39

зачем допускать в информацию то что никем не доказано,а взято из соц.сетей соцсети это помойка и это все знают пользоватся этой инфой это себя не уважть

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