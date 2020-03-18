Ношение масок против коронавируса назвали опасным

Медики пояснили, чем грозит ношения масок и перчаток в условиях распространения инфекции.

Ношение масок и перчаток против коронавируса назвали опасным. Об этом заявили специалисты в сфере здравоохранения в пресс-релизе MedicalXpress. Эксперты уверены, что ношение средств индивидуальной защиты несет вред.

Медики объяснили, что маски и перчатки дают человеку ложное чувство безопасности. Люди часто поправляют маску на лице, что повышает риск заражения. Перчатки также не будут эффективны, если трогать ими лицо. Большинство тех, кто их носит, пренебрегают мытьем рук. При этом средний показатель того, сколько раз человек прикасается за день к своему лицу, достигает 20 раз. Коронавирус может легко попасть в организм человека через слизистую оболочку носа, глаз или ушей.

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