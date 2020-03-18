Перенесший коронавирус мужчина рассказал, как не заболеть

Сейчас семья экс-пациента старается соблюдать рекомендации Минздрава РФ.

Перенесший коронавирус мужчина рассказал "РИА Новостям", как не заболеть. Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, рассказал о мерах предосторожности после заражения. Он заметил, что самое важное — хорошо отдыхать и сохранять положительный настрой. Он советует местным жителям носить медицинские маски в людных местах, а дома чаще проветривать помещение.

Супруга бывшего пациента добавила, что сейчас они стараются соблюдать меры профилактики. Она призвала россиян не паниковать, а внимательнее следить за своим здоровьем. Если у близких обнаружатся признаки заболевания, то нужно их поддерживать.

Напомним, что мужчина был госпитализирован в Чите до 12 февраля. Он проходил лечение в краевой клинической инфекционной больнице.

Ранее эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса.