Японский инфекционист пояснил, чего нельзя допускать при пандемии.

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса. Информацией с "РИА Новостями" поделился японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро. Ранее медик создал пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе.

Акихиро заявил, что большой проблемой станет смертность пожилых людей. Он напомнил, что среди тех, кому больше 80 лет, смертность составляет 16-17%. При этом для молодых людей коронавирус не так страшен, а для стариков заболевание сопряжено с риском для жизни.

Если рост резкий, вертикальный, то появляются пациенты, которым просто невозможно оказать медицинскую помощь. К этой черте приближаться нельзя прокомментировал эксперт

Японец предложил ограничить посещения мест массового скопления людей не только для пожилых людей, но и всех членов семьи. Молодые люди могут принести инфекцию в дом, при этом даже не почувствовав симптомов. Обществу следует воздерживаться от использования неличного вида транспорта.

Китай: число жертв коронавируса достигло 3237 человек.



