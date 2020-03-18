Китай: число жертв коронавируса достигло 3237 человек

За последние сутки в Китае скончались 11 человек.

В Китае число жертв вируса COVID-19 достигло 3 237 человек.

РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по здравоохранению Китая сообщает, что за последние сутки от нового коронавируса скончались 11 человек. Таким образом, количество жертв COVID-19 в Китае достигло 3237 человек.

За все время эпидемии в Китае были инфицированы вирусом COVID-19 80 894 человек. За последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения, 12 из них завозные. На данный момент в больницах на лечении находится 8056 человек, из них 2622 человека в тяжелом состоянии. 69 601 человека выписаны из больниц по выздоровлению.

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Видео: YouTube/ITV News